Handanovic: “Inter, continuiamo a vincere! Io metto sempre la faccia”

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic, capitano dell’Inter oggi protagonista contro il Napoli, dopo la partita terminata 0-1 ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida e delle sue parate decisive oggi.

UOMO PARTITA – Handanovic dopo Inter-Napoli ha parlato della prestazione della squadra: «Partita equilibrata e molto tattica. Quando si incontrano le squadre che lottano per il vertice è più importante vincere. Partita decisa da un episodio, poteva andare bene a loro ma questa volta è andata meglio a noi. Ci concentriamo in vista della sfida contro lo Spezia. Alti e bassi? Non credo. Le prestazioni ci sono state, in campionato stiamo vincendo e dobbiamo continuare così. La classifica non conta però dobbiamo stare sempre su».

PARATE DECISIVE – Handanovic conclude parlando del suo ruolo da capitano e delle parate decisive: «Sono il capitano e devo mettere sempre la faccia nei momenti brutti. Il portiere deve portare qualche punto a casa. Questa vittoria è importante per noi. Scudetto? Lo possono dire in tanti ma poi lo si dimostra in campo».