Statistiche Inter-Napoli: 1-0 e Conte incide, ma subisce. Vale la vittoria

Condividi questo articolo

Inter-Napoli-Diretta-Statistiche

Statistiche Inter-Napoli: la squadra di Antonio Conte (qui le pagelle) lascia giocare i partenopei e cerca di sfruttare le occasioni a disposizione. I nerazzurri trovano la rete con Romelu Lukaku, poi difendono il punteggio fino alla fine. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-NAPOLI – Gli uomini di Conte impostano la partita cercando di chiudere tutti gli spazi e di non farsi trovare impreparati in fase difensiva. Il possesso palla va quindi ai campani con il 58%, ma la squadra di Gennaro Gattuso è comunque abile a non lasciare spazi a Lautaro Martinez e Lukaku, bravi ad attaccare la profondità. Alla fine Conte riesce nell’intento di portare l’1-0 fino a fine partita.

ALTRI DATI – Il match risulta, quindi, piuttosto bloccato e sono poche le vere occasioni da gol che ne derivano. A fine partita sono, infatti, 3 i tiri totali, di cui 2 in porta con i nerazzurri. Il Napoli crea di più con 9 conclusioni totali, ma non riesce a concretizzare anche con un super Handanovic. Cambia la partita dopo l’1-0, con il cambio Hakimi per Lautaro Martinez: l’Inter arretra e paradossalmente subisce di più. Alla fine la vittoria è ciò che contava stasera.