Handanovic: «Conta poco al momento il primato, importante fare bene»

Samir Handanovic, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post Inter-Cagliari, ha parlato del momento dei nerazzurri e di come l’importante è continuare a fare bene

LAVORO − Handanovic non si sbilancia sul primato raggiunto: «Per adesso nulla, sempre importante essere su. Manca tanto ancora, per noi è importante giocare bene e raccogliere i frutti del lavoro. Non ci dobbiamo accontentare di niente. Oggi sapevamo il risultato degli altri e volevamo dare il segnale che l’Inter c’era. Non ce ne era bisogno ma oggi abbiamo giocato molto bene e forse meritavamo molto di più».