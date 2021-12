Mazzarri: «Cagliari, perdere così no! Inter affamata anche sul 4-0»

Conferenza stampa anche per Mazzarri, seppur breve, dopo Inter-Cagliari 4-0. Uno degli ex di serata ha rapidamente commentato la partita di stasera al Meazza.

CONFERENZA MAZZARRI – Questa la conferenza stampa di Walter Mazzarri nel post partita di Inter-Cagliari.

La cosa che dà più fastidio è la mancanza di temperamento?

Contro una squadra superiore, così in forma, la sconfitta ci poteva anche stare. Però perdere così no, sciogliendoci come neve al sole senza vincere un contrasto… Ho visto loro sul 4-0 erano in quattro affamati e assatanati. Se ci vogliamo salvare non possiamo fare così. C’è stato un ammonito mi sembra, a parte il portiere, ma non è il fatto della cattiveria: è anche il modo con cui si è fatta la fase difensiva. Serata storta, stortissima, ora menomale che siamo a cena insieme e devo parlare bene con la squadra perché non posso accettare prestazioni così passive. Bisogna cambiare rotta velocemente.

Si è visto un divario ampio, ma dopo il 2-0 la squadra ha dato la partita per persa. Secondo Mazzarri l’Inter è la squadra più forte affrontata?

Oggi ho visto un’Inter feroce su ogni pallone: raddoppiavano, recupero immediato pazzesco. Una fisicità in tutti i reparti, si è visto a centrocampo e i tre dietro sono stratosferici, dei giocatori pazzeschi. Ho visto una ferocia e una cattiveria su tutti i palloni, dagli attaccanti che pressavano a tutto campo e vincevano tutti i duelli. Mi ha impressionato, dico la verità. Da quando sono a Cagliari una squadra che ci ha affrontati così in questo modo no: sembrava perfetta. Abbiamo fatto due contropiedi col ragazzino, ma hanno una sicurezza in tutti i reparti impressionante, fino al portiere. Oggi sembrava una squadra imbattibile, poi come ho detto prima penso che ci abbiamo messo anche del nostro per fargli fare una prestazione così importante.