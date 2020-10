Donnarumma: “Il gap con l’Inter si è ridotto! Ibrahimovic è molto carico”

Gianluigi Donnarumma Milan

Donnarumma è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Inter-Milan, derby in programma sabato alle ore 18.00 e valido per la quarta giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del portiere rossonero

GAP RIDOTTO – Gianluigi Donnarumma parla così ai microfoni di “Sky Sport” a due giorni da Inter-Milan: «Il gap con l’Inter si è ridotto perché la società è stata brava a fare un buon mercato. Anche loro si sono rinforzati naturalmente, però noi abbiamo fatto un buon mercato. Il mister sta facendo grandi cose, ci aiuta tanto, quindi il gap si è ridotto. Dobbiamo dimostrarlo adesso sul campo perché non vediamo l’ora di scendere in campo e dimostrare il valore che abbiamo».

CARICA – Donnarumma parla poi della forza dell’Inter e della carica di Zlatan Ibrahimovic: «L’Inter è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno tutto per fare bene ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra in questo campionato. Sono molto ottimista e sono convinto che faremo una grande partita. Ibrahimovic? Speravamo tutti potesse esserci, siamo tutti contenti che Ibra ci sarà al derby. Ci dà una grossa mano e so che lui è molto carico per questa partita. Fare bene il derby ci dà tanta forza per affrontare bene il campionato. La strada è lunga ma il derby ci può dare tanta consapevolezza».