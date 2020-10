Inter, due nazionali rientrano in serata. Oggi visita del pool ispettivo FIGC

Conte Inter

L’Inter si prepara al derby con il Milan, in programma sabato, ma prima nuovo giro di tamponi per tutti i nazionali rientrati ad Appiano Gentile (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, mancano solo due nomi all’appello. Oggi il club nerazzurro ha ricevuto la visita del pool ispettivo della FIGC

PREPARAZIONE – L’Inter si prepara al derby con il Milan, in programma sabato alle ore 18.00 e valido per la quarta giornata di Serie A. Intanto la società nerazzurra stamattina ha ricevuto la visita del pool ispettivo della FIGC: «Stamattina visita del pool ispettivo della Procura Federale ad Appiano Gentile, dove era tutto ok. Per cui da questo punto di vista funziona il sistema messo a punto dalla società. I nazionali sono rientrati quasi tutti, mancano solo i cileni che rientreranno in serata. Se non dovessero riuscire a fare il tampone, lo faranno domani. Per quanto riguarda il resto del gruppo, solo domani si potrà svolgere un allenamento al completo se i tamponi danno esito negativo. Qualcuno dei nazionali oggi si è affacciato sul campo per fare una corsetta, sempre nel rispetto dei protocolli».