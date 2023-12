Di Lorenzo: «Napoli-Inter, deluso per il risultato! Ma obiettivi restano»

Di Lorenzo parla di cambio di marcia con Walter Mazzarri, ma non è ancora soddisfatto dopo Napoli-Inter terminata 0-3. Ne ha parlato dopo la partita su DAZN.

STESSI OBIETTIVI – Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Inter si è detto deluso per il risultato di 0-3, ma parla ancora di obiettivo scudetto: «Sicuramente il risultato non ci lascia felici, c’è molta delusione nello spogliatoio anche se secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. La cosa positiva è che abbiamo creato qualche azione importante dove non siamo riusciti a concretizzare e questo ci dispiace. La cosa che conta più di tutti è il risultato e non siamo contenti. Dispiace per noi e per i tifosi che anche stasera sono stati vicini alla squadra, però è un’altra sconfitta che ci penalizza. Il mister ha cercato di ricompattare l’ambiente perché naturalmente era diventata una situazione difficile. La squadra non stava raccogliendo buoni risultati, quindi la prima cosa che ha fatto è dare fiducia ai noi giocatori. Gli obiettivi restano, ma la distanza tra le prime due è importante, però nel calcio può succedere di tutto. C’è la delusione, però in questi momenti dobbiamo unirci e compattarci perché nelle ultime partite si è visto qualcosa di positivo».