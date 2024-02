De Rossi: «Inter non ha rubato nulla! Superiori a noi. Ma non di troppo»

De Rossi dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 2-4 su DAZN ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico in maniera abbastanza onesta, dando i giusti meriti ai nerazzurri.

IL COMMENTO – Daniele De Rossi dopo Roma-Inter ha parlato così in maniera abbastanza onesta: «Ho ricevuto tante risposte positive da questa partita. Se vogliamo giocare al pari livello di queste grandi squadre non dobbiamo abbassare il livello perché poi ti castigano. Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei ragazzi, hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Hanno fatto una partita da giocatori veri contro una squadra molto forti. Questa che ho visto è la strada giusta. Gli episodi nel calcio sono tutto. Le partite si vincono tutti insieme. Abbiamo abbassato tutti il livello nel secondo tempo, me compreso. Se abbiamo perso è perché siamo stati al di sotto dell’Inter, ma non di troppo secondo me. Abbiamo provato a difendere a cinque, un po’ a specchio con gli avversari, perché li rispettiamo. L’unico rischio era quello che Angelino non avesse la fisicità per il centrale difensivo. Dovevamo fare una partita coraggiosa, le partite si decidono anche da “provinciale” cioè difendendo dietro e ripartendo. Analizzeremo la partita, io sono figlio calcistico di Luciano Spalletti e mi ha insegnato che dalle sconfitte devi sempre migliorare. L’Inter non ha rubato niente, poteva finire in pareggio. Dobbiamo analizzare la sconfitta e capire dove possiamo migliorare».