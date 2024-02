De Rossi: «Episodio Acerbi? Buono, per me è gol! Lukaku non felice»

De Rossi ha tenuto la consueta conferenza stampa post-partita al termine di Roma-Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, raccolte dall’inviata di Inter-News.it allo stadio Olimpico di Roma.

Percorso ben riconoscibile, elemento negativo la vulnerabilità sulle corsie esterne. Si poteva fare di meglio?

Sapevamo che loro erano molto forti sulle fasce. L’unica incognita era mettere Angelino come braccetto di destra, se Thuram fosse andato dalla sua parte. Ma non è stato così. Sul primo gol, abbiamo sbagliato. Ci siamo trovati un Dybala che seguiva gol fino all’area e non lo vogliamo. C’è da migliorare sulla gestione delle fasce, ma queste sofferenze sono figlie del loro gioco, dei loro inserimenti. Discorso di piccolo calo nella seconda parte del secondo tempo, che contro Verona e Salernitana forse te lo puoi permettere, ma con l’Inter no.

Cristante, le condizioni? Valutazioni sull’episodio dello 0-1?

Bryan non è un problema alla schiena nato oggi, dopo pochi minuti aveva problemi. Ci ha provato, per me giocatore importante. Ma se devo fare un cambio, ho tolto quello che poteva soffrire di più. Gol? Onestamente, negli ultimi tempi ne ho visti di fuorigioco fischiati in questa maniera. Ma per me non è mai fuorigioco. Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene anche se il regolamento non è scritto bene. Ogni intervento un po’ più duro è giallo, dobbiamo riscriverlo. Ma l’episodio era buono, lo devo rivedere, ma mi sembrava buono. Nel calcio che dico io questo è gol. Non possiamo fischiare fuorigioco se uno lo sfiora.

Che momento sta vivendo Lukaku?

Ha fatto una partita buona come tutti gli altri. Non sarà felice perché abbiamo perso. Si perde e si vince tutti insieme. Lui farà tantissimi gol, ci sta rifiatare un po’. Bisognerà aiutarlo anche nel minutaggio perché esiste la stanchezza. Ma buona partita e atteggiamento in settimana fenomenale. Professionista come se ne vedono pochi. Parleremo, ma non c’è nessun problema.

Come hai provato ad aggiustare le cose nella ripresa?

Abbiamo finito 4-2-3-1 con Spinazzola tutta fascia. Baldanzi è diverso di Lorenzo. Penso che a livello fisico e atletico la partita è finita bene.