De Paul: Â«Contro l’Inter non potevamo rischiare! Giusto giocare cosÃ¬Â»

De Paul: «Contro l’Inter non potevamo rischiare! Giusto giocare così»

De Paul è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Inter, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SALVEZZA – Rodrigo de Paul parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Inter: «In altri momenti potevamo rischiare di più, ma non era questo il momento giusto. Abbiamo capito che l’obiettivo è la salvezza e si deve giocare così. Sono molto contento. Credo è molto importante tenere la porta chiusa, contro l’Inter anche di più per la fiducia di tutti e dei nostri difensori. Abbiamo giocato contro una squadra che lotterà fino alla fine del campionato per lo scudetto, con gli attaccanti più forti al mondo e siamo rimasti molto concentrati».