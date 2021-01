Conte: Â«Inter, errore in attacco. Mia espulsione? Accettiamo tuttoÂ»

Conte: «Inter, errore in attacco. Mia espulsione? Accettiamo tutto»

Conte, al termine di Udinese-Inter terminata 0-0 alla “Dacia Arena”, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato il pareggio soffermandosi in particolare sull’espulsione e sull’atteggiamento della squadra in fase offensiva.

IN FASE OFFENSIVA – Conte dopo Udinese-Inter su Sky ha parlato dell’atteggiamento della squadra soprattutto in fase offensiva: «Milan ha perso? Noi dobbiamo pensare a noi e migliorare in quello che stiamo facendo. Ci sono dei margini di crescita e oggi potevamo essere un po’ più precisi. È mancata la qualità nell’ultimo passaggio che è fondamentale: puoi fare gol o diventa un’occasione sprecata. Possiamo e dobbiamo migliorare e avere l’ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante. Ci vuole sia la qualità nell’ultimo passaggio sia la bravura nel riempire l’area avversaria».

L’ESPULSIONE – Conte commenta la sua espulsione e spiega anche il motivo: «Mia espulsione? Penso che poteva essere accordato qualche minuto di recupero in più. Non eravamo d’accordo sul minutaggio del recupero e mi sembrava poco per quello che si è giocato nel secondo tempo. L’arbitro prende le sue decisioni e noi dobbiamo accettare anche se non sei accordo».

OBIETTIVI STAGIONALI – Conte conclude parlando dell’obiettivo stagionale e della sfida di Coppa Italia contro il Milan: «Riuscire a vincere lo scudetto diventa importante ai fini economici per il club rispetto alla Coppa Italia che comunque resta un trofeo da vincere, faremo le nostre valutazioni e senza sottovalutare nessuno. Cercheremo di vincere sempre così come fatto contro la Fiorentina, non ci poniamo limiti. Il bilancio ad oggi? Lascio agli altri. Nelle tantissime difficoltà riscontrate quest’anno l’Inter sta comunque dicendo la sua in campionato e recita un ruolo da protagonista».