Gotti: Â«Udinese, bravi tutti come contro l’Atalanta! Mai rinunciareÂ»

Gotti: «Udinese, bravi tutti come contro l’Atalanta! Mai rinunciare»

Luca Gotti Udinese-Atalanta

Gotti, tecnico dell’Udinese, dopo la partita pareggiata con l’Inter alla “Dacia Arena” ai microfoni di “Sky” ha parlato facendo i complimenti alla sua squadra per l’atteggiamento visto in campo.

MAI RINUNCIARE – Gotti dopo Udinese-Inter su Sky si è complimentato così con i suoi ragazzi: «I giocatori in campo hanno fermato l’Inter, non io! Complimenti a loro per aver messo in mostra un’altra grande prestazione dopo quella contro l’Atalanta. Prestazione di orgoglio e sofferenza ma senza rinunciare mai rinunciare di giocare a calcio. Ho tolto Arslan perché stava giocando bene ma era ammonito, non volevo rischiare una partita per un doppio giallo troppo presto».

IN DISCUSSIONE – Gotti parla della sua posizione sulla panchina dell’Udinese: «Io in dubbio? Quando la squadra si trova in questa posizione in classifica è giusto che l’allenatore venga messo in discussione».