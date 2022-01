Darmian: «Contenti per un trofeo che mancava da tanto. Grande gruppo»

Matteo Darmian ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset nel post Inter-Juventus esprimendo tutta la sua contentezza per la vittoria conquista in Supercoppa Italiana. Il difensore elogia il gruppo

GRANDE GRUPPO − Darmian sulla vittoria del trofeo: «È stata una gioia immensa dopo una partita difficilissima perché una finale contro la Juventus non è mai semplice. Ma noi contentissimi per il trofeo che mancava da 10 anni all’Inter. Noi vogliamo vincere, quando giochi per una società così gli obiettivi sono alti. Vogliamo arrivare lontani in tutti gli obiettivi, oggi abbiamo vinto questo primo trofeo. Contenti per i tifosi che ci seguono sempre. Siamo un grande gruppo, remiamo tutti dalla stessa parte e quando veniamo chiamati lo dimostriamo sempre. Ci vuole questo sempre per vincere cose importanti. Si è complimentato con noi perché era un trofeo che mancava da tanto. Da domani ci si ributta sul campionato perché avremo partita difficile».