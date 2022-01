Bernardeschi: «Inter forte, abbiamo giocato alla pari. Brucia perdere così»

Federico Bernardeschi nel post Inter-Juventus ha parlato così su Sport Mediaset. Parole di delusione del giocatore bianconero per il KO finale con la rete di Sanchez all’ultimo secondo

DISPIACERE − Bernardeschi mostra la sua delusione per il KO: «Fa male perdere così, brucia, c’è tanto rammarico e delusione. Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra molto forte come l’Inter. Alla pari per 120′ poi nel calcio i 10” contano. Ci da consapevolezza, forse c’è più dispiacere per partite così e per gli errori fatti con le piccole nel girone d’andata. Abbiamo però dimostrato di essere una grandissima squadra, grande consapevolezza per il girone di ritorno. E’ una questione mentale, bisogna rimanere in partita per 90′ sia contro l’Inter che contro le piccole perché i punti sono sempre tre, ci deve far crescere tutto ciò».