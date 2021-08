Correa: «Inter, che esordio: gioia immensa! Ho tanta voglia di fare bene»

Correa, autore di una doppietta all’esordio in Verona-Inter 1-3 ai microfoni di “DAZN” ha parlato della grande emozione di entrare a un quarto d’ora dalla fine e di realizzare una doppietta.

ESORDIO – Correa dopo Verona-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Un esordio così l’ho sognato così, cioè entrare e far vedere chi sono! È una gioia immensa che ricorderò per sempre. Meglio il primo o il secondo? Dovrei rivederlo, forse il secondo di sinistro anche se il primo è stato bello di testa. L’ultimo gol di testa l’ho fatto al Siviglia. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro atteggiamento. La squadra non ha mai mollato e abbiamo fatto due gol. Quarantotto ore dal mio arrivo? Sognavo di stare qui all’Inter, ho tanta voglia di fare bene. Oggi ne ho fatti due e spero di farne tanti altri. Mi aspetto di fare il massimo tutte le giornate. Ci sono tantissimi giocatori forti».