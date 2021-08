Correa: «Sognavo da piccolo l’Inter. Esordio da sogno, ringrazio tutti»

Joaquin Correa è stato decisivo nella vittoria dell’Inter contro il Verona grazie ad una doppietta realizzata nella ripresa. Il Tucu ha parlato nel post partita ai microfoni di Matteo Barzaghi su Sky Sport

EMOZIONE − Queste le parole di Correa: «Bellissima giornata, io sognavo di stare qui da piccolo. Grazie a Dio sono qui e ho trovato il gol. Segnare subito due gol così non mi è mai capitato! Ringrazio compagni, mister e dirigenza che hanno avuto fiducia in me. Sognavo l’Inter da piccolo perché vedevo tanti argentini e l’ho sfiorata da piccolo».

OBIETTIVI − Così sui traguardi di squadra: «Loro sono una squadra dura, hanno buoni giocatori e faranno un buon campionato. Noi siamo concentrati per un unico obiettivo. Siamo forti e dobbiamo raggiungere grandi traguardi. Dedico i gol a famiglia, amici e tutti coloro che sono sempre con me fino all’ultimo momento».