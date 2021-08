Statistiche Verona-Inter: 7 tiri in porta a 1, rimonta e vittoria meritata

Statistiche Verona-Inter: i nerazzurri vincono anche la seconda partita di campionato in rimonta per 1-3 (qui le pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE VERONA-INTER – L’Inter va sotto nell’unico tiro in porta subito, poi rimonta la partita in modo ampiamente meritato grazie ai 15 tiri complessivi, di cui ben 7 nello specchio della porta. Anche il possesso palla è in favore degli uomini di Simone Inzaghi con il 57%. Molto equilibrio nei falli commessi, il match infatti è stato molto combattuto e giocato a ritmi molto alti da entrambe le squadre.

ALTRI DATI – Un solo fuorigioco in tutta la partita segnalato al Verona, zero quelli fischiati all’Inter. L’unica statistica in cui gli uomini di Eusebio Di Francesco superano quelli di Inzaghi è il numero dei calci d’angolo a favore. Vittoria meritata e altra prestazione solida dei nerazzurri, come confermato anche dai numeri.