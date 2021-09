Correa: «Contro il Bologna per vincere. Ci troviamo alla grande con il Toro»

Joaquin Correa, a poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, ha rilasciato un’intervista per Sport Mediaset. Il Tucu ha parlato del suo sogno di giocare a San Siro e con la maglia dell’Inter. Inoltre, qualche battuta anche sul rapporto con il Toro Lautaro Martinez

VINCERE − Così Correa su San Siro e sul match contro il Bologna: «Sarò pronto come sempre, giocare a San Siro è stata una grandissima cosa. Mi ha sempre fatto impazzire questo stadio e adesso ci posso giocare dentro. Dobbiamo impegnarci contro il Bologna al massimo per raggiungere questi tre punti».

RAPPORTO − Correa ha poi parlato di Inzaghi e Lautaro Martinez: «Con la Lazio, io e Simone Inzaghi abbiamo vinto e sofferto insieme. Sa che io do sempre il massimo per poter vincere. Io avevo il sogno da piccolo di venire all’Inter e questo sogno mi ha portato ad essere qua. Ci troviamo alla grande con Lautaro Martinez e speriamo di continuare su questa strada, non solo con lui ma anche con gli altri compagni».