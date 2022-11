Coman: «Sei vittorie su sei, siamo orgogliosi! Fatto molto bene»

Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco ha parlato della sfida vinta contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club bavarese. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIO – Coman è soddisfatto del cammino in Champions League del Bayern Monaco, impeccabile nella fase a gironi: «Abbiamo fatto molto bene. Sei vittorie su sei non c’è niente di meglio di così. Siamo molto orgogliosi, ma sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Era una partita di Champions League, devi fare di tutto per vincere. Vogliamo anche vincere le nostre ultime tre partite di Bundesliga».

Fonte: fcbayern.com