Choupo-Moting: «Siamo il Bayern Monaco, ogni gara si gioca seriamente»

Choupo-Moting ha chiuso la partita all’Allianz Arena fra Bayern Monaco e Inter segnando il gol del definitivo 2-0. Il camerunese, amico di Onana, ha parlato nel postpartita

CONSAPEVOLEZZA − Dopo il grande gol contro l’Inter Choupo-Moting si è espresso ai microfoni della Uefa: «È stato sicuramente un bel gol. Ho visto Davies avere la palla e sapevo che avrebbe tagliato dentro, quindi mi sono fatto vedere per cercare palla. È stato un importante per noi. Mi sento molto bene personalmente e con la squadra, abbiamo fatto bene in queste ultime settimane. Sapevamo di avere una buona squadra e che questa sarebbe stata una fase a gironi difficile. Ma giornata dopo giornata, trattiamo seriamente ogni partita per dimostrare che siamo il Bayern Monaco. È importante prendere sul serio ogni tipo partita, ora ci prepareremo per la fase a eliminazione diretta».