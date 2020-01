Candreva: “Juventus? Non ci influenza! Contro il Napoli...

Candreva: “Juventus? Non ci influenza! Contro il Napoli partita difficile”

Antonio Candreva che si prepara a sfidare il Napoli allenato da Gennaro Gattuso, nel pre-partita su “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il match del San Paolo considerando anche la vittoria della Juventus.

RISULTATO JUVENTUS – Antonio Candreva prima di Napoli-Inter su Sky parla della sfida del San Paolo considerando anche la vittoria della Juventus contro il Cagliari: «Obbligo alla vittoria? Dobbiamo rincorrere noi stessi. Conosciamo il risultato della Juventus ma questo non ci deve influenzare. È una partita difficile come tutte, il Napoli ha tantissime qualità ma ci siamo preparati al meglio per affrontarlo nel giusto modo».