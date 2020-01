Marotta: “Attivi sul mercato. Vidal ed Eriksen? Ecco come stanno le cose”

Le parole di Giuseppe Marotta, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima di Napoli-Inter. I nomi più caldi di mercato, come Arturo Vidal e Christian Eriksen, fra i temi trattati.

NOMI – Manca pochissimo al fischio d’inizio di Napoli-Inter, sfida cruciale del San Paolo. Ma le domande per Giuseppe Marotta, nel pre partita di “Sky Sport”, sono tutte sui nomi caldi del mercato:«Rodrigo De Paul? Solo un’idea di voi giornalisti. Arturo Vidal? Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per aumentare la qualità del gruppo. Non siamo ancora arrivati ad una conclusione. Vogliamo fare tutto con cautela e calma. Vogliamo alzare l’asticella anche qualora non dovesse concludersi nulla. Dipenderà dalle partenze quanti acquisti faremo. Priorità ad un centrocampista e ad un esterno. Se qualcuno vuole andar via lo accontenteremo. Le competizioni sono tre e tutti i giocatori sono chiamati a dover rispondere al nostro appello. Poi le scelte le fa l’allenatore. Il calcio moderno dice che la rosa dev’essere ampia ed è questo il motivo per cui siamo attivi sul mercato».

SOGNO – Tra i temi più caldi delle ultime settimane, c’è ovviamente quello di Christian Eriksen, sogno proibito dell’Inter. Ma Marotta preferisce glissare: «Spesso vengono affiancati all’Inter nomi importanti. Nessun contatto col Tottenham finora. Non scopro io che sia un top, ma c’è tanta concorrenza. Non posso dire che lo stiamo trattando. Mi limito a dire che è un giocatore interessante».