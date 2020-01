Candreva: “Conte importante non solo per me. Inter...

Candreva: “Conte importante non solo per me. Inter preparata al meglio”

Candreva ha parlato al microfono di Thomas Villa per “90° minuto”, nel prepartita di Napoli-Inter. Il numero 87, che partirà titolare fra pochi minuti al San Paolo (vedi articolo), si è soffermato sull’importanza del lavoro di Conte.

ALLENATORE CHIAVE – Antonio Candreva parla a pochi minuti da Napoli-Inter: «Sappiamo che è una partita importante, come lo sono da adesso tutte le partite del nostro campionato. Affrontiamo una squadra con tante qualità, sappiamo che è una partita difficile ma ci siamo preparati al meglio. Antonio Conte? Io penso che il mister sia unico. È importante non solo per me, ma è importante per tutta l’Inter: per i miei compagni, per la squadra. I risultati si stanno vedendo, ma possiamo ancora migliorare».