Barella: “Inter, tutte le partite giocate per vincere. Oggi uno stop”

Barella, intervistato da Inter TV, ha fornito le sue sensazioni al termine di Inter-Napoli. Ecco il suo commento dopo la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia, giocata al Meazza.

OGGI SCARICHI – Nicolò Barella commenta Inter-Napoli su Inter TV: «Tutte le partite le giochiamo al massimo e le giochiamo per vincere. Oggi, purtroppo, non abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni. Il Napoli giocava dietro e aspettava le occasioni per ripartire, poi l’ha sbloccata e per loro è stato più facile. Al ritorno? Serve l’Inter, serve fare quello che abbiamo fatto finora. C’è un’altra partita e ce la giocheremo come sempre. Come si arriva alla partita con la Lazio? Sicuramente la vittoria nel derby è stata bella, è stata una vittoria voluta tanto. Oggi volevamo vincerle, come tutte, è uno stop ma dobbiamo ripartire. Ci sono tante partite, ma noi vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Faremo di tutto».