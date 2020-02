Ospina: “Siamo stati compatti. Napoli favorito? Qualificazione aperta”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Napoli, David Ospina ha parlato del match che ha visto uscire vincitori gli uomini di Gattuso per 1-0 con la rete di Fabian Ruiz.

PARTITA IMPORTANTE – David Ospina è soddisfatto del risultato di Inter-Napoli: «Si, era una partita importantissima per noi. Voglio fare i complimenti alla squadra, siamo stati compatti e siamo andati bene nelle situazioni difficili della partita. Dobbiamo andare partita dopo partita, dopo la sconfitta contro il Lecce dovevamo affrontare al meglio questa partita. Il mister ci ha detto che dobbiamo continuare per questa strada, ora dobbiamo arrivare a Napoli e pensare alla prossima partita. Favoriti? La qualificazione è aperta, sappiamo le qualità che ha l’Inter. Dobbiamo affrontarla come oggi».

CONTINUARE COSI’ – Ospina infine fa l’analisi delle differenze tra il Napoli di coppa e quello di campionato: «È una cosa che quest’anno succede. Oggi dobbiamo riproporre le cose fatte bene in Coppa anche in Campionato perché abbiamo la qualità e arrivare più in alto possibile in classifica. Mancano ancora tante giornate, dobbiamo affrontarle fino alla fine facendo bene. Differenze con la sfida di campionato? Il risultato. Dobbiamo continuare per questa strada».