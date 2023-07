Barella: «L’Inter viene prima di tutto. A Frattesi ho detto che…»

Barella ha parlato della nuova stagione con l’Inter e del percorso intrapreso in ritiro al seguito di Simone Inzaghi. Rivale anche un retroscena su Frattesi. Le sue parole a Inter TV.

GRANDISSIMO STIMOLO − Nicolò Barella ha parlato a Inter Tv dichiarando: «È sempre bello tornare all’Inter. È sempre un grandissimo stimolo. Com’è stato strano non ritrovare compagni che in questi 4 anni hanno giocato con me. Compagni con cui ho condiviso tanto. L’Inter viene però prima di tutto. Così è il calcio, così è la vita. Siamo pronti a questa nuova battaglia con i nuovi compagni che la società ha deciso di inserire nel gruppo. Cercheremo di dare una mano e loro aiuteranno noi. Davide Frattesi è un grandissimo giocatore, abbiamo giocato in Nazionale. L’ho seguito nel Sassuolo. C’eravamo sentiti e gli ho detto che assomigliava a me, anzi che era più forte(ride, ndr). Sono sicuro che ci aiuterà. Lotteremo per l’Inter e per tenerla ai livelli dove l’abbiamo portare. Obiettivi personali non ho mai avuti, ho sempre pensato di far bene per la squadra. Ho solo obiettivi di squadra»