Asllani: «Sanchez un campione! Arnautovic mi aveva detto una cosa»

Primo gol in questa Serie A per Asllani, a segno nel primo tempo di Inter-Genoa. Inevitabile che sia lui uno dei protagonisti delle interviste nel post partita: così a Inter TV.

SBLOCCATO – La soddisfazione di Kristjan Asllani per il gol in Inter-Genoa: «Sono davvero contento, perché la partita era sullo 0-0. Poi sono contento perché lo aspettavo da tanto, dall’anno scorso. Sono ancora più contento della vittoria, sapevamo di poter allungare i punti sulla seconda e siamo stati bravi. L’assist di Alexis Sanchez? È un campione, è fortissimo. Scherziamo tutti i giorni con lui, è fondamentale in campo e nello spogliatoio: un giocatore formidabile. Per la partita dobbiamo fare i complimenti al Genoa, siamo stati bravi a soffrire nel secondo tempo perché si stava mettendo in difficoltà. L’abbraccio con Marko Arnautovic al gol? È venuto nello spogliatoio e per la prima volta mi ha detto “adesso segni”. Gli amici mi hanno detto che non posso non esultare con la panchina: sono contento. Nel secondo tempo, magari perché abbiamo preso gol, ci siamo abbassati e non stavamo facendo le uscite come facciamo di solito. Loro hanno messo diversi attaccanti, dovevamo difenderci e abbiamo sofferto di squadra: siamo contenti. Ora devo fare un regalo, come sempre: hanno detto che mi picchiano, farò un bel regalo (ride, ndr)».