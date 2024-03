Gilardino si lamenta: «Rigore Inter parecchio dubbio! Dal campo sensazione»

L’Inter ha battuto il Genoa 2-1 dopo una gara sofferta. L’amarezza di Gilardino nel post-partita, dove commenta l’episodio del rigore assegnato ai nerazzurri di Sky Sport

Queste le parole di Gilardino: «Rigore Inter? Dal campo non sembrava rigore, riedendo le immagini mi da la certezza. Però sono attimi, è stato richiamato dal VAR, evidentemente ci sono delle situazioni da valutare per concedere o annullare. In questo caso hanno concesso un rigore parecchio dubbio. Preferisco parlare della prova dei miei ragazzi, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Ovviamente dispiace, i miei ragazzi hanno dato tutto. Sono soddisfatto della prestazione. C’è rammarico perché poi gli episodi vanno a condizionare i momenti della gara, voglio parlare della mia squadra di quello che abbiamo fatto. Nel primo tempo potevamo gestire meglio certe situazioni, nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà l’Inter. Nel secondo tempo si è vista la volontà, hanno messo tutto in campo i ragazzi. Inter? Grande palleggio, grande qualità, attaccano bene la profondità. Chi gioca in attacco si abbina bene, hanno sostituti all’altezza e giocatori fisici e di struttura. Una squadra solida con un’identità precisa, merito di Inzaghi e di come è stata costruita. Complimenti»