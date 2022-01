Andreazzoli: «Inter avversario temibile e perfetto! Pensiamo a noi stessi»

Andreazzoli prima di Inter-Empoli, gara valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia, su Mediaset ha detto la sua riguardo l’importante sfida contro i nerazzurri.

AVVERSARIO TEMIBILE – Andreazzoli prima di Inter-Empoli di Coppa Italia, su Mediaset ha parlato così: «Cerchiamo di essere noi stessi, non so che tipo di squadra presenteremo. L’avversario è temibile e direi anche perfetto in questo momento. Noi dobbiamo pensare a far bene le cose per le quali ci alleniamo, poi stiamo a vedere quanto faremo e se l’Inter ce lo permetterà. Il destino di questa gara è nelle mani dell’Inter. Il mercato? Ci sono dei conti da rispettare per tutti quanti, noi abbiamo le idee chiare su quello che potrebbe servirci, abbiamo perso delle pedine importanti per infortunio e quindi abbiamo dei posti vacanti».