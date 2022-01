Sorrentino: «Radu? In futuro andrei a giocare! Correa nel dimenticatoio»

L’Inter stasera sfida l’Empoli a San Siro nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sorrentino – ospite negli studi di Mediaset -, parla di Correa e soprattutto di Radu, al quale l’ex portiere del ChievoVerona manda un consiglio

RIALZARSI – L’Inter stasera scenderà in campo con le cosiddette “seconde linee”. Stefano Sorrentino si concentra sulla grande chance di Joaquin Correa: «Sta facendo più fatica e sta giocando meno degli altri, stasera è una grandissima occasione per lui, per trovare minutaggio e dare continuità. Ma anche dimostrare che c’è anche lui perché sai si parla di Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e lui è andato un po’ nel dimenticatoio. Sappiamo che è un grande campione e sono certo che stasera farà una grande gara».

LEONE IN GABBIA – Sorrentino parla poi di Alexis Sanchez e della sua ultima prestazione: «Sanchez con l’Atalanta? Ha fatto il suo ma è chiaro che se sei un attaccante e la partita finisce 0-0 le dichiarazioni di qualche giorno fa saltano subito alla mente di tutti. E’ chiaro che giocare contro l’Atalanta non è mai semplice, gioca uomo contro uomo a tutto campo. Lui è veloce ma l’Atalanta è molto fisica, non era la partita adatta a lui. Ha dimostrato di esserci nei momenti chiave, magari la partita di oggi gli serve per tirare il fiato e nel weekend farsi trovare pronto».

FUTURO – Sorrentino parla anche di Ionut Radu, che stasera scende in campo titolare, mandando un consiglio spassionato al giovane portiere: «Radu? Ha debuttato in Serie A contro di me, già si vedeva che era un portiere di prospettiva. Il fatto di essere all’Inter ti aiuta ma chi ti fa crescere davvero è il campo. Stasera è una grandissima occasione, io personalmente andrei altrove a giocare perché sono anni in cui ti fai una corazza e cresci. E’ bello stare nelle grandi squadre ma è anche bello giocare e divertirsi. Ha una responsabilità importante perché la maglietta dell’Inter non possono indossarla tutti, però è un ragazzo di prospettiva e queste partite qui gli serviranno per fare esperienza».