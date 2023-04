Allegri: «Inter molto forte, dispiace per la finale di Coppa Italia»

Massimiliano Allegri ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la sua Juventus in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset.

SCONFITTA – Massimiliano Allegri ha commentato in questo modo la serata: «Sensazione che abbiamo fatto il primo tempo addormentato. Nel complesso abbiamo giocato bene ma non abbiamo tirato in porta. Non siamo riusciti quindi a guadagnare la finale. Assolutamente no, bisogna ricaricare le energie abbiamo perso troppo nelle ultime occasioni. Bisogna riprendere a lavorare con più cattiveria, bisogna tenere lontani Roma e Milan e tenere il terzo posto. Danilo aveva giocato tutte le partite, era diffidato. Bonucci stava meglio e ha giocato bene, dovevamo far meglio davanti e all’inizio ci hanno fatto un’ottima pressione. Non siamo riusciti a ribaltare, non era facile vincere a Milano. Bisogna aumentare la cattiveria per andare a prenderci il risultato. Dispiace perché abbiamo fatto 60 minuti di buona partita contro l’Inter molto forte, dispiace per la finale di Coppa Italia. Quest’anno bisogna essere forti, tenere le spalle larghe perché quando sei in queste situazioni te ne capitano di ogni. Col Napoli abbiamo subito gol stupidamente, idem con l’Inter all’andata. Tutto passa e si aggiusta. Ho cambiato perché quando erano bassi non gli si poteva attaccare, c’era bisogno di presenza in area. Milik ha giocato bene col Napoli, ma veniva da un’assenza. Chiesa pensavo facesse bene, si è dato da fare ma ci è mancata serenità nel primo tempo. Bisogna avere coraggio per andare avanti nelle sette partite di campionato».