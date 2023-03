Acerbi: «Cammino in campionato non da grande squadra!»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus. Il difensore sottolinea l’importanza della partita e chiama alla massima concentrazione

ATTENZIONE − Acerbi si esprime prima del Derby d’Italia: «Giochiamo in casa col nostro pubblico, non possiamo perdere altri punti. Il cammino in campionato non è da grande squadra, stiamo facendo meno del dovuto e dobbiamo invertire la rotta».