Danilo: «Abbiamo fatto più punti, partita importante per storia»

Il difensore bianconero Danilo ha commentato ai microfoni di Dazn la partita Inter-Juventus, che si disputerà tra poco a San Siro.

PREPARAZIONE – Danilo è carico per la partita tra Inter e Juventus: «Sicuramente è una partita speciale per la storia di tutte e due le squadre. Noi vogliamo fare bella partita e dire che siamo noi quelli che abbiamo fatto più punti. La vittoria è anche per noi personalmente e proseguire bene in stagione».