Inter-Sampdoria 3-0, il tabellino della partita della 12ª giornata di Serie A

Inter-Sampdoria è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A 2022-2023.

TUTTO FACILE – Quarta vittoria consecutiva in Serie A per l’Inter, che si libera agevolmente del quasi nullo ostacolo chiamato Sampdoria. Il ritorno di Dejan Stankovic da avversario al Meazza non vede sorprese, con la partita indirizzata sin dai primi minuti. Apre Stefan de Vrij di testa, prosegue Nicolò Barella con un gioiello e chiude il subentrato Joaquin Correa con un’azione personale partendo dalla sua metà campo. Romelu Lukaku continua a mettere minuti nelle gambe, mentre chi magari aveva bisogno riposa. Immediato controsorpasso alla Juventus, ricacciata a -2 a otto giorni dal derby d’Italia a Torino. E una delle migliori notizie è non aver subito gol. Questo il tabellino di Inter-Sampdoria.

INTER-SAMPDORIA 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (69′ Acerbi); Dumfries (79′ Bellanova), Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko (68′ Correa), Lautaro Martinez (68′ Lukaku).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Amione; Villar (52′ Verre), Yepes (46′ Vieira); Gabbiadini (78′ Montevago), Djuricic (79′ Rincon), Léris; Caputo (66′ Pussetto).

In panchina: Contini, Augello, Sabiri, Conti, Murillo, Murru, Trimboli.

Allenatore: Dejan Stankovic

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli (Galetto – Massara; Cosso; VAR Nasca; A. VAR Paganessi)

Gol: 21′ de Vrij, 44′ Barella, 73′ Correa

Ammoniti: Yepes, Colley, Djuricic, Verre, Gabbiadini, Vieira (S), A. Bastoni (I)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST