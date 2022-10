Statistiche Inter-Sampdoria: possesso conteso, ma l’8 a 2 finale non lascia dubbi

Statistiche Inter-Sampdoria: i nerazzurri di Inzaghi battono la squadra di Stankovic a San Siro per 3-0 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SAMPDORIA – L’Inter supera in scioltezza la Sampdoria in casa con il punteggio di 3-0. Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Joaquin Correa sono gli autori delle reti che decidono la sfida di San Siro. Il possesso palla è uno dei pochi dati in equilibrio, con i nerazzurri che la spuntano con il 52%. Mai in discussione invece la statistica relativa ai tiri totali, con i padroni di casa che ne collezionano ben 17 contro i 9 degli ospiti. Ancor più sbilanciate le conclusioni nello specchio della porta, con la squadra di Simone Inzaghi che si impone per 8 a 2 sugli uomini allenati da Dejan Stankovic.

ALTRI DATI – La terna arbitrale non rileva nemmeno un fuorigioco nell’arco di tutti i 90′. Pareggio assoluto nel conto dei calci d’angolo, 3 per parte. Partita poco fallosa che si chiude con 5 infrazioni commesse a 13.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 24 punti dopo 12 turni di Serie A, con 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte.