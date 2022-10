Barella: «Mio gol? Bastoni lancia benissimo! Con Lukaku grande rapporto»

Nicolò Barella è stato intercettato da Sky Sport subito dopo la gara fra Inter e Sampdoria. Il centrocampista sardo ha nuovamente segnato dopo la rete di Firenze

CONTINUITÀ − Barella si esprime anche sul gol: «Le partite si vincono facendo gol e ultimamente ne stiamo facendo tanti ma dobbiamo non subirli. Oggi lo abbiamo fatto, bisogna continuare così. I ragazzi sanno il mio movimento, Bastoni lancia benissimo. Sa fare molto bene questo e non solo. Con Lukaku bellissimo rapporto, scherziamo e ci divertiamo. Ho abbracciato tutti i compagni in panchina perché ci danno una mano sempre».