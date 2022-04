Inter-Roma, Mourinho si affida agli 11 della ‘svolta’: la probabile – TS

Inter-Roma andrà in scena questa sera alle 18. Josè Mourinho, tecnico dei giallorossi, senza Zaniolo (squalificato) e Cristante, fermato da un infortunio, si affida agli 11 su cui ha costruito la “svolta” stagionale

LA PROBABILE – Inter e Roma si affronteranno questa sera alle 18, nella splendida cornice di un Meazza tutto esaurito. Mourinho, per la sfida, dovrà fare a meno di Zaniolo e Fuzato (squalificati) e Cristante, ai box per un problema lombare. Il tecnico portoghese opterà per il collaudato 3-4-1-2, schierando i calciatori che hanno permesso, ai giallorissi, di svoltare la stagione. Rui Patricio in porta, difesa formata da Mancini, Smalling ed Ibanez. In mezzo al campo Veretout e Sergio Oliveira, con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. A supporto di Abraham, unica punta, ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveria, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali