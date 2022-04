Supercoppa italiana 2023, proposta da Abu Dhabi: ipotesi Emirati Arabi – TS

Proseguono i contatti tra i vertici della Lega Serie A e Abu Dhabi, dove c’è un forte interesse a ospitare la Supercoppa italiana tra i vincitori di scudetto e Coppa Italia

NUOVA PROPOSTA – Proseguono i contatti tra Lega Serie A e Abu Dhabi, per quanto riguarda la Supercoppa italiana nella stagione 2022-23. La prossima edizione della competizione dovrà essere disputata in Arabia Saudita per completare il contratto che prevedeva tre partite tra Gedda e Riyad. Poi la Supercoppa potrebbe restare in Medio Oriente spostandosi negli Emirati Arabi. La proposta economica di Abu Dhabi dovrebbe essere discussa nella prossima assemblea della Serie A.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi

