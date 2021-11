Inter-Napoli, oggi ripresa allenamenti per Spalletti: due da valutare

Inter-Napoli prenderà il via alle 18 di domenica al Meazza. Per la sua prima sfida da ex Spalletti riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno, con due giocatori da valutare.

INTER-NAPOLI, -5 – Oggi primo allenamento della settimana a Castel Volturno per il Napoli. L’ex Luciano Spalletti, che per la prima volta sfiderà l’Inter da avversario, ha concesso un weekend lungo alla squadra complice la sosta per le nazionali. Sarà necessario un nuovo giro di tamponi, dopo che Diego Demme negli scorsi giorni è risultato positivo al COVID-19: lui domenica, nel big match della tredicesima giornata di Serie A, non ci sarà perché in isolamento. Da valutare le condizioni di Kévin Malcuit e Kostas Manolas, entrambi acciaccati e con recupero al momento ancora in dubbio. Ma, viste le scelte di formazione di Spalletti di recente, non dovrebbero comunque essere titolari domenica in Inter-Napoli.