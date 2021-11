Barella non nel suo stato di forma migliore: la pagella in Irlanda del Nord-Italia – CdS

Barella ha stretto i denti per essere a disposizione della Nazionale Italiana nelle ultime due partite ma non è servito molto. Il centrocampista dell’Inter non ha brillato dopo l’infortunio rimediato nel Derby di Milano. Di seguito la pagella del Corriere dello Sport oggi in edicola

NICOLÒ BARELLA 5 – “L’Ercolino sempre in piedi d’Italia si sistema da mezzo sinistro. Vorrebbe sfondare ma i nove irlandesi messi a falange non concedono spazio. Oltretutto non è di sicuro nel suo stato di forma migliore”.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Santoni