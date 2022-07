Inter-Lione, Piccinini arbitro della partita: la designazione dell’amichevole

Inter-Lione sarà la penultima amichevole precampionato per la squadra di Inzaghi, sabato alle 20.30 al Manuzzi di Cesena, a due settimane esatte dal debutto in Serie A in casa del Lecce. Designato l’arbitro: sarà Piccinini della sezione di Forlì.

ARBITRO INTER-LIONE (sabato 30 luglio ore 20.30)

Arbitro: Marco Piccinini

Assistenti arbitrali: Stefano Liberti – Andrea Zingarelli

Quarto ufficiale: Gianluca Aureliano