Inter-Lazio, l’avversario: sei vittorie consecutive per Inzaghi, tra cui il derby

Inter e Lazio (stasera alle 20.45) si affronteranno coi biancocelesti che vengono da sei successi di fila. Analizziamo il periodo di forma della squadra di Simone Inzaghi.

RIPRESA NETTA – La Lazio arriva alla sfida con l’Inter dopo un periodo di forma meraviglioso. I biancocelesti avevano concluso il 2020 con una sola vittoria e ben tre sconfitte nelle ultime sei gare. E il 2021 inizia con un misero pareggio (1-1) in casa del Genoa. Poi è come se partisse una nuova stagione per Simone Inzaghi. Nelle successive sei gare, la Lazio inanella altrettanti successi. Tra questi, i più importanti sono quelli nel derby e contro l’Atalanta. Il 15 gennaio i biancocelesti spazzano via la Roma per 3-0. Due giornate fa, invece, a Bergamo si vendica l’eliminazione dalla Coppa Italia superando l’Atalanta col punteggio di 1-3. In questo filotto straordinario, 13 gol all’attivo e appena 3 al passivo per la squadra di Inzaghi, che stasera in Inter-Lazio tenterà di rimanere in piena zona Champions League.