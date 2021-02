Inter-Lazio, l’occasione piÃ¹ grande dell’anno. Oggi ci si gioca tanto

Inter-Lazio, l’occasione più grande dell’anno. Oggi ci si gioca tanto

Condividi questo articolo

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Lazio è in programma oggi alle ore 20.45 come posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Dopo le sconfitte di ieri di Juventus e Milan i nerazzurri hanno un’opportunità che forse non ricapiterà più durante la stagione: non approfittarne sarebbe un delitto, vincere sposta tantissimo.

STAVOLTA NO – Inter-Lazio sarà la prima volta che i nerazzurri scenderanno in campo sapendo che il Milan ha perso. Nei precedenti due KO stagionali dei rossoneri erano arrivati una sconfitta, giocando prima, e un pareggio giocando in contemporanea. Stavolta è diverso, molto diverso. C’è la possibilità di andare a +1 a una settimana dal derby, che cambierebbe tutti gli scenari sulla stracittadina. E pure di andare a +8, seppur con una partita in più, sulla Juventus sconfitta a Napoli. Troppo spesso, non solo in questa stagione, quando l’Inter ha avuto l’occasione di usufruire dei mancati risultati altrui non ne ha approfittato. Ma una giornata così, con delle prospettive del genere, è difficile che ricapiti: stasera non si può e non si deve mancare la vittoria (e a questo punto senza speculare sui diffidati). Costi quel che costi.

CAMBIA A CENTROCAMPO – Per Inter-Lazio non ci sarà Arturo Vidal. L’ha annunciato ieri Antonio Conte in conferenza stampa, dopo essersi scusato per il dito medio a fine primo tempo (ah, a proposito: ieri lato Juventus nessuno ha fatto altrettanto…). Il ballottaggio è a due, fra Roberto Gagliardini e Christian Eriksen: martedì scorso l’ha spuntata il danese. Contro un avversario storicamente ostico, però, dalla Coppa Italia bisogna trarre una lezione: basta sprecare occasioni facili. Serve fare gol, e soprattutto serve che tornino a essere decisivi gli attaccanti, cosa quasi mai successa in campionato nel 2021. La Lazio ha vinto le ultime sei giornate consecutive, Simone Inzaghi in mattinata valuterà Stefan Radu (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Lazio, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).