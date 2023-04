Inter-Juventus, Doveri gestisce e cancella ogni dubbio: la moviola – CdS

La scelta dell’arbitro Doveri in Inter-Juventus è chiarissima: utilizzare il meno possibile i cartellini gialli, ma con consapevolezza. Ci riesce nel migliore dei modi e cancella ogni dubbio. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Solo due ammonizioni in Inter-Juventus, al 14′ per Locatelli che trattiene Barella e Mkhitaryan, al 47′ per un intervento in ritardo su Paredes. Regolare il gol del vantaggio dell’Inter con Federico Dimarco al 15′ del primo tempo: posizione regolare sul filtrante di Barella, il terzino è tenuto in gioco da Kostic. Posizione irregolare, invece, per Edin Dzeko nel secondo tempo, finito oltre la linea. Voto 7 per Daniele Doveri.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati