Inter-Frosinone, ritorni importanti dal 1′: la probabile formazione – Sky

In vista di Inter-Frosinone, gara in programma domenica 12 novembre a San Siro, arrivano le prime indicazioni di formazione dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ritorni importanti nella probabile titolare mostrata su Sky Sport.

FORMAZIONE – Chiuderà il dodicesimo turno di Serie A Inter–Frosinone. In diretta dalla Pinetina, Paventi su Sky Sport riporta i probabili titolari. Il modulo sarà il classico di Inzaghi. Ci saranno importanti ritorni in formazione, come Dumfries e Bastoni che hanno smaltito gli infortuni. Scalpitano dalla panchina Frattesi e Sanchez. Dopo la trasferta di Salisburgo in Champions League, mister Inzaghi pensa a ulteriori cambi in formazione in virtù della pausa per le nazionali in arrivo nelle prossima settimana. Si ritorna in campo il 26 novembre, allo Stadium in casa della Juventus. Dopo il derby d’Italia ci saranno altre due trasferte molto dure: Benfica e Napoli. Serve mettere minuti nelle gambe per tutti, nessuno escluso. Intanto, domenica arriva un Frosinone che ha dimostrato di essere all’altezza di questo campionato. Inzaghi ha pronti i titolarissimi.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.