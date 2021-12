Inter-Cagliari, i convocati di Mazzarri per il match: assente Nandez

Inter-Cagliari è in programma domani sera alle 20:45. Mazzarri, tecnico della squadra rossoblù, ha diramato i convocati per la sfida di San Siro.

CONVOCATI – Inter-Cagliari andrà in scena domani sera alle 20:45. Una sfida dai tanti incroci, con Barella e Mazzarri principali ex di giornata. La squadra rossoblù ha reso noti i convocati per la sfida di San Siro. Di seguito la lista completa. Assente, come preventivato, Nahitan Nandez, a lungo obiettivo di mercato dei nerazzurri. Oltre all’uruguayano, assenti anche Faragò ed il giovane Ladinetti.