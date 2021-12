Inter-Cagliari è Inzaghi contro Mazzarri: il bilancio tra i due allenatori

Domani sera si giocherà Inter-Cagliari (ore 20.45), posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Sarà la quarta sfida tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Walter Mazzarri.

QUARTO INCROCIO – Domani si giocherà Inter-Cagliari, sfida tra sezioni opposte della classifica di Serie A. E sarà l’occasione per i due tecnici di incontrarsi per la quarta volta in carriera. E di farlo oltretutto con una “maglia” diversa. Finora infatti Simone Inzaghi e Walter Mazzarri si sono sempre affrontati sulle panchine di Lazio e Torino: tre incontri a cavallo tra 2017/18 e 2018/19, con un bilancio in perfetto equilibrio.

VOGLIA DI RIVINCITA – Il primo incontro tra Inzaghi e Mazzarri risale al 29 aprile 2018, quartultima giornata di quel campionato. L’attuale tecnico dell’Inter vinse 1-0 in casa del rivale, grazie a una rete di Sergej Milinkovic-Savic. Che segna poi anche nell’1-1 di fine anno a Roma, che chiude il girone d’andata 2018/19. Al ritorno il tecnico del Cagliari si prende la rivincita, vincendo con un netto 3-1. Inter-Cagliari sarà quindi l’occasione per Inzaghi di mettersi davanti all’ex tecnico nerazzurro e riportarsi in vantaggio nel bilancio.