Inter-Cagliari, Nandez indisponibile: con lui fuori altri quattro negli ospiti

Inter-Cagliari non avrà Nandez fra i giocatori disponibili. Come anticipato ieri sera (vedi articolo) il centrocampista uruguayano non sarà convocato per la partita di domani alle ore 20.45.

NIENTE PARTITA – Nahitan Nandez salta Inter-Cagliari. Il centrocampista uruguayano soffre di un affaticamento ai flessori della coscia destra, che anche oggi lo porta a fare solo terapie. Come raccolto da Inter-News.it, il giocatore non rientrerà prima della prossima settimana e quindi non partirà per Milano. Come lui assenti altri quattro giocatori nei rossoblù di Walter Mazzarri: Kevin Strootman, operato in settimana al ginocchio sinistro, e i lungodegenti Riccardo Ladinetti, Marko Rog e Sebastian Walukiewicz. Fra pochi istanti parlerà il tecnico in conferenza stampa.