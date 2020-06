Inter-Brescia: un ritorno per Conte che cambierà modulo...

Inter-Brescia di domani sera potrebbe vedere i nerazzurri tornare al classico 3-5-2 con Eriksen che potrebbe rifiatare. Conte recupera Marcelo Brozovic che torna al suo posto a centrocampo

L’Inter, accolto oggi Hakimi, torna in campo domani contro il Brescia. Secondo “Sport Mediaset” Inter-Brescia di domani sera vedrà un’Inter leggermente diversa da quella delle partite disputate dalla ripresa. Il tecnico Antonio Conte potrebbe infatti concedere un turno di riposo a Christian Eriksen, apparso spento nell’ultima partita contro il Parma. Il tecnico tornerebbe quindi al 3-5-2 classico della prima parte della stagione con l’importante ritorno di Marcelo Brozovic che dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo insieme a Barella e Borja Valero. In difesa Bastoni, dopo il gol vittoria di Parma, potrebbe tornare titolare. Young e Moses dovrebbero essere i titolari sulle fasce mentre in attacco si chiederanno gli straordinari a Lukaku e Lautaro Martinez.