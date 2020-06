Hakimi, terminate prima parte delle visite: ora CONI! Poi firma con l’Inter

Achraf Hakimi ha terminato in questo momento la prima parte delle visite mediche alla clinica Humanitas di Milano (vedi articolo). Ora il calciatore si dirigerà al CONI e poi la firma con l’Inter.

AL CONI – Achraf Hakimi nella giornata di oggi è atterrato a Milano per la sua nuova avventura con l’Inter. Terminata la prima parte delle visite mediche alla clinica Humanitas di Milano, il calciatore si dirigerà al CONI per l’idoneità sportiva, dopo di che la firma in sede che lo legherà all’Inter per i prossimi anni. La redazione di Inter-News.it sarà presente al CONI con l’inviato Francesco Sessa per seguire da vicino l’avvicinamento alla firma.